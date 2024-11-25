Тринадцята зарплата: хто та за яких умов може отримати гроші

Деякі українці можуть отримати тринадцяту зарплату. Йдеться про гроші, які належать до заохочувальних виплат та видаються працівникам за підсумками їхньої роботи за рік.

Від чого залежить розмір тринадцятої зарплати

Ці винагороди залежать від багатьох факторів, повідомляє 24 канал з посиланням на частину 3 статті 2 Закону України "Про оплату праці”.

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Їхній порядок, розміри та інші критерії можуть визначатись:

у колективному договорі;

в положеннях підприємства, узгоджених із профспілкою чи представником трудового колективу.

Зверніть увагу! Тобто кожне підприємство, організація чи компанія повинні мати внутрішній порядок виплати річної премії, де детально прописані умови, строки виплат тощо.

Який розмір тринадцятої зарплати

Під час визначення розміру подібної премії враховують такі моменти:

святкові дні;

відпустка (основна чи додаткова);

відпустка для догляду за дитиною;

відсутність на роботі через хворобу (лікарняні);

лікарняні, пов’язані з нещасним випадком або професійним захворюванням.

Зокрема у більшості випадків подібна виплата формується як одна дванадцята від річного заробітку за кожен місяць роботи.

Важливо! Тринадцята зарплата включається до фонду оплати праці як заохочувальна чи компенсаційна виплата. Тому вона підлягає оподаткуванню на загальних підставах відповідно до норм Податкового кодексу.