Гроші від продажу ТРЦ Ocean Plaza в Києві передадуть ЗСУ: комплекс належав росіянам Ротенбергам

28 червня 2023, 09:49
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Джерело:

ФДМУ

Незабаром на рахунки ЗСУ надійде кругленька сума. Гроші планують отримати від продажу активів російських олігархів.

Фонд держмайна вже зареєстрував корпоративні права на 66,65% власності ТРЦ Ocean Plaza. Запис вже внесено у ЄДР, саме ця частка комплексу належить державі. 

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Що планують робити з ТРЦ Ocean Plaza

Як повідомили у відомстві, наразі триває аудит, оцінка вартості активу та інші заходи перед приватизацією. Після цього процесу Фонд прийме рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав. 

Активи планують продати за ринковою ціною, а виручені кошти скерувати ЗСУ чи на відбудову України. 

Усі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії,
– пообіцяв Денис Шугалій, перший заступник голови ФДМУ. 

Нагадаємо, раніше корпоративні права ТРЦ у розмірі 66,65% належали російським олігархам  Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Вони потрапили під санкції, а Вищий антикорупційний суд стягнув їхні активи на користь України. 

Автор: Ярослав Сиваківський