Гроші від продажу ТРЦ Ocean Plaza в Києві передадуть ЗСУ: комплекс належав росіянам Ротенбергам
Джерело:ФДМУ
Незабаром на рахунки ЗСУ надійде кругленька сума. Гроші планують отримати від продажу активів російських олігархів.
Фонд держмайна вже зареєстрував корпоративні права на 66,65% власності ТРЦ Ocean Plaza. Запис вже внесено у ЄДР, саме ця частка комплексу належить державі.
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Що планують робити з ТРЦ Ocean Plaza
Як повідомили у відомстві, наразі триває аудит, оцінка вартості активу та інші заходи перед приватизацією. Після цього процесу Фонд прийме рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав.
Активи планують продати за ринковою ціною, а виручені кошти скерувати ЗСУ чи на відбудову України.
Усі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії,
– пообіцяв Денис Шугалій, перший заступник голови ФДМУ.
Нагадаємо, раніше корпоративні права ТРЦ у розмірі 66,65% належали російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Вони потрапили під санкції, а Вищий антикорупційний суд стягнув їхні активи на користь України.