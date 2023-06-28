Гроші від продажу ТРЦ Ocean Plaza в Києві передадуть ЗСУ: комплекс належав росіянам Ротенбергам

Незабаром на рахунки ЗСУ надійде кругленька сума. Гроші планують отримати від продажу активів російських олігархів.

Фонд держмайна вже зареєстрував корпоративні права на 66,65% власності ТРЦ Ocean Plaza. Запис вже внесено у ЄДР, саме ця частка комплексу належить державі.

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Що планують робити з ТРЦ Ocean Plaza

Як повідомили у відомстві, наразі триває аудит, оцінка вартості активу та інші заходи перед приватизацією. Після цього процесу Фонд прийме рішення щодо подальшої долі цих корпоративних прав.

Активи планують продати за ринковою ціною, а виручені кошти скерувати ЗСУ чи на відбудову України.

Усі отримані від продажу кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії,

– пообіцяв Денис Шугалій, перший заступник голови ФДМУ.

Нагадаємо, раніше корпоративні права ТРЦ у розмірі 66,65% належали російським олігархам Аркадію та Ігорю Ротенбергам. Вони потрапили під санкції, а Вищий антикорупційний суд стягнув їхні активи на користь України.