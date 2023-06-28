Фонд госимущества уже зарегистрировал корпоративные права на 66,65% собственности ТРЦ Ocean Plaza. Запись уже внесена в ЕГР, именно эта доля комплекса принадлежит государству.

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Что планируют делать с ТРЦ Ocean Plaza

Как сообщили в ведомстве, сейчас идет аудит, оценка стоимости актива и другие меры перед приватизацией. После этого процесса Фонд примет решение о дальнейшей судьбе этих корпоративных прав.

Активы планируют продать по рыночной цене, а вырученные средства направить ВСУ или восстановление Украины.

Все вырученные от продажи средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России,

– пообещал Денис Шугалий, первый заместитель председателя ФГИУ.

Напомним, ранее корпоративные права ТРЦ в размере 66,65% принадлежали российским олигархам Аркадию и Игорю Ротенбергам. Они попали под санкции, а Высший антикоррупционный суд взыскал их активы в пользу Украины.