Мігранти замість українців: 41% бізнесів можуть найняти іноземців на роботу
На тлі кадрового дефіциту та нестачі фахівців в окремих галузях дедалі частіше звучать розмови про залучення трудових мігрантів. Проте більшість роботодавців або взагалі не розглядають таку можливість, або лише теоретично допускають її в майбутньому.
Український бізнес не готовий брати на роботу мігрантів
Опитування показало, що 45% компаній наразі не планують наймати іноземних працівників, повідомили в ЄБА.
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Ще 41% – допускають таку можливість лише теоретично. Активно розглядають таку опцію 12% респондентів, і лише 2% вже мають відповідний досвід залучення іноземних фахівців.
Серед головних причин, які стримують бізнес від активного залучення трудових мігрантів:
- мовний бар’єр;
- труднощі з адаптацією працівників;
- складні бюрократичні процедури;
- тривале оформлення документів;
- висока вартість легалізації працевлаштування.
Скільки коштує влаштувати на роботу мігранта
Серед компаній, які вже мають практичний досвід, 87% вважають чинні процедури працевлаштування іноземців складними, зокрема 33% – надмірно складними, тоді як 13% оцінюють їх як прості та зрозумілі. Також бізнес звертає увагу на тривалі строки оформлення документів. Найчастіше процес найму іноземного працівника займає:
- від 1 до 3 місяців – у 36% компаній;
- від 3 до 6 місяців – у 42%;
- понад пів року – у 19%;
- менш ніж місяць – лише у 3% випадків.
У результаті роботодавці часто не можуть швидко закрити кадрові потреби, особливо коли йдеться про масовий персонал.
Відомо, що найбільш суттєвими додатковими витратами, пов’язаними із залученням працівників з-за кордону, бізнес називає житло, оформлення документів та послуги посередників. Більшість компаній Асоціації залучають іноземних працівників переважно з країн ЄС, у поодиноких випадках – з країн Азії. Найчастіше це технічний та обслуговуючий персонал або топменеджмент/C-level.
При цьому 58% респондентів не вважають найм іноземних працівників економічно вигіднішим для компанії, і тільки 3% дотримуються протилежної думки.
До слова, у 2025 році видали 9 582 дозволи на застосування праці іноземців і осіб без громадянства та 3 310 скасували. Таким чином у країні залишилося трохи більше 6 тисяч трудових мігрантів.
На тлі дефіциту у 4,5 мільйони працівників ця цифра виглядає майже непомітною – лише 0,14% від загальної потреби ринку праці.
Дані Державної служби зайнятості також свідчать, що іноземних працівників в Україні поки значно менше, ніж до початку повномасштабної війни: тоді роботодавці щороку отримували близько 21 тисячі дозволів на працевлаштування мігрантів.