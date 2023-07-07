Дочірня компанія Alibaba отримала один із найбільших штрафів у Китаї

Китайський регулятор оштрафував одну з найбільших технологічних компаній у країні, яка пов'язана з конгломератом Alibaba. Загалом з'ясування усіх обставив та ухвалення остаточного рішення зайняло кілька років.

Китайський центральний банк зобов'язав дочірню компанію Alibaba – Ant Group – виплатити один із найбільших штрафів серед технологічних фірм у країні. Про це стало відомо у п'ятницю, 7 липня 2023 року.

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Ant Group отримала величезний штраф

Йдеться про суму у розмірі 7,1 мільярда юанів або 985 мільйонів доларів. До цього вважали, що штраф може скласти понад 1 мільярд доларів. Народний банк Китаю виділив, що накладення штрафних санкцій на Ant Group спричинили численні порушення низки законів та вимог. Зокрема, регулятор згадав про порушення у таких сферах:

Корпоративне управління;

Захист прав споживачів;

Боротьба з відмиванням грошей.

Найімовірніше, цей штраф стане остаточною крапкою для багаторічного розслідування та реструктуризації Ant Group. Нагадаємо, що на тлі цих подій китайська влада скасувала первинне розміщення акцій компанії на фондовій біржі, яке оцінювали у 37 мільярдів доларів.

В Ant Group заявили, що компанія готова виконувати усі вимоги, пов'язані за штрафом, а також у майбутньому буде працювати над удосконаленням корпоративного управління з дотриманням усіх правил. Цілком ймовірно, що дочірня компанія Alibaba може знову розглядати опцію виходу на фондову біржу. Проте варто враховувати, що її ринкова оцінка суттєво знизилася за час розслідування.

Нагадаємо, що Джек Ма, який є засновником як Alibaba, так й Ant Group недавно почав працювати в одному з японських навчальних закладів. Про це стало відомо навесні.

Ба більше, китайський бізнесмен чи не вперше з'явився на публіці з 2020 року. Усе через його критику проти китайської влади. Зокрема, він заявив, що банки у Китаї працюють з менталітетом "ломбарду".