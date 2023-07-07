У зброї та техніці російських окупантів знайшли понад 1000 іноземних компонентів. Йдеться про товар 155 компаній, більшість із яких – зі Сполучених Штатів Америки.

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Які компоненти знайшли у зброї та техніці окупантів

Згідно з проведеним аналізом, попри санкції окупанти змогли отримати мікросхеми, мікропроцесори, транзистори, регулятори напруги, конденсатори, приймачі. Вони критично важливі для ракет "Іскандер-К" та "Калібр", дронів "Орлан", "Корсар", а також для бронетехніки, артилерії, гелікоптерів, станцій радіолокаційної боротьби тощо.

Найбільше знайдених компонентів належить американським компаніям Analog Devices, Texas Instruments, Microchip Technology, Intel Corporation, AMD, німецькій Infineon Technologies і корейській Samsung. Також відомо, що експорт компонентів Intel із США до Росії склав 700 мільйонів.

Загалом росіянам попри санкції вдалося закупити критично важливі компоненти для зброї та техніки на 2,9 мільярда. Розширення санкцій у цьому напрямку не дало бажаного ефекту, і окупанти продовжують купувати компоненти для вбивства українців.