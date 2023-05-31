Ціна Twitter обвалилась втричі після купівлі Маском, — Bloomberg
Джерело:Fidelity
Після покупки Twitter Ілоном Маском його ціна зменшилася у 3 рази. Інвестори поступово зменшують свою фінансову частку у цьому проєкті.
Чому ціна на Twitter знизилася
Компанія Fidelity, яка є зовнішнім інвестором соцмережі, нещодавно вкотре знизила вартість своєї частки. Також вона повідомила, що Twitter став коштувати дешевше у три рази, порівняно з періодом до купівлі Ілоном Маском.
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Відтоді, як Маск викупив компанію Twitter зазнає фінансових труднощів. В березні він заявив, що компанія втратила 50% доходів від реклами через проблеми з модерацією. А відшкодувати ці гроші коштом продажу підписки на Twitter Blue – не вдалося.
Компанія Twitter придбала стартап Laskie
Придбання стартапу Laskie – це перший крок до реалізації амбітного та масштабного плану Ілона Маска. Мільярдер прагне перетворити Twitter на "суперзастосунок", який включатиме низку різних функцій. Зокрема, йдеться про платежі.
Наразі не відомо, скільки саме компанія Twitter заплатила за стартап. Водночас особи, які знайомі з ситуацією, повідомляють, що йдеться про десятки мільйонів доларів.
Крім того, додають, що за умовами угоди, оплату провели готівкою та акціями. Laskie заснували у 2021 році.