Електрокари подорожчали через мито: у скільки тепер обійдеться Tesla

11 липня 2024, 17:12
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Джерело:

Reuters

У європейських країнах, а саме у Німеччині, Нідерландах та Іспанії, компанія Tesla підняла ціни на автомобілі Model 3. Залежно від варіанту моделі вартість електрокара зросла на близько 1 500 євро.

Єврокомісія ввела мито на окремих автовиробників

З липня у Європі ввели тимчасове компенсаційне мито на імпорт акумуляторних автомобілів з Китаю. Через це компанія Tesla, яка виробляє Model 3 у Шанхаї та є найбільшим експортером електромобілів з Китаю, оголосила про здорожчання ціни.

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  • Мито на сьогодні становить 37,6% залежно від виробника. До листопада 2024 року Єврокомісія має остаточно вирішити чи застосовуватиме його постійно.
  • Водночас для Tesla мито мало складати всього 20,8%, адже компанія була класифікована як така, що співпрацює з розслідуванням Європейського Союзу щодо справи. Втім вона подала запит на перерахунок ставки.
Нагадуємо! Передувало такому рішенню Єврокомісії розслідування щодо субсидій. Попередній висновок – ланцюжок створення вартості акумуляторних електромобілів в Китаї отримує вигоду від несправедливого субсидування. Це відповідно створює загрозу для виробників у Євросоюзі.
Автор: Валерія Городинська