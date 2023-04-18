Бізнес спрогнозував як зростуть ціни на рік в Україні

Підприємці очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 20,7%. А от інфляційні настрої бізнесу навпаки покращилися.

Про це зазначив Нацбанк у звіті "Ділові очікування підприємств України" за I квартал поточного року.

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Чому ціни будуть рости

Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін, на думку підприємців, залишаються військові дії. Такий варіант обрали 88,4% опитаного бізнесу. Не останнє місце займає курс гривні щодо долара, витати на виробництві та ціни на світових ринках.

Ситуація з інфляцією