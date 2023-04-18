Бізнес спрогнозував як зростуть ціни на рік в Україні
18 квітня 2023, 12:49Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
Підприємці очікують зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 20,7%. А от інфляційні настрої бізнесу навпаки покращилися.
Про це зазначив Нацбанк у звіті "Ділові очікування підприємств України" за I квартал поточного року.
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Чому ціни будуть рости
Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін, на думку підприємців, залишаються військові дії. Такий варіант обрали 88,4% опитаного бізнесу. Не останнє місце займає курс гривні щодо долара, витати на виробництві та ціни на світових ринках.
Ситуація з інфляцією
В останньому кварталі 2022 року бізнес очікував на інфляцію 23,3%, у III кварталі – 25,2%, у II кварталі – 21,7%, у I кварталі – 8,7%.
- Порівняно з попереднім кварталом більше підприємців стало очікувати на інфляцію до 20% (на 9,1 поденних пункти – до 46,8%).
- Істотно зменшилася частка тих, хто очікує інфляцію, понад 30% (на 12,1 процентних пунктів – до 16,2%).
Очікування бізнесу щодо інфляції / Інфографіка НБУДовідка: опитування НБУ проводилось з 30 січня по 28 лютого 2023 року. В ньому взяли участь 644 підприємства з 21 регіону країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів-керівників підприємств, а не оцінки НБУ.