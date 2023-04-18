Про це зазначив Нацбанк у звіті "Ділові очікування підприємств України" за I квартал поточного року.
Читайте також ФОПам загрожують штрафи: які важливі зміни відбулись у квітні
Чому ціни будуть рости
Найсуттєвішим чинником зростання споживчих цін, на думку підприємців, залишаються військові дії. Такий варіант обрали 88,4% опитаного бізнесу. Не останнє місце займає курс гривні щодо долара, витати на виробництві та ціни на світових ринках.
Ситуація з інфляцією
В останньому кварталі 2022 року бізнес очікував на інфляцію 23,3%, у III кварталі – 25,2%, у II кварталі – 21,7%, у I кварталі – 8,7%.
- Порівняно з попереднім кварталом більше підприємців стало очікувати на інфляцію до 20% (на 9,1 поденних пункти – до 46,8%).
- Істотно зменшилася частка тих, хто очікує інфляцію, понад 30% (на 12,1 процентних пунктів – до 16,2%).
Очікування бізнесу щодо інфляції / Інфографіка НБУ