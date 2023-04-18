Об этом отметил Нацбанк в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал текущего года.
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Почему цены будут расти
Существенным фактором роста потребительских цен, по мнению предпринимателей, остаются военные действия. Такой вариант избрали 88,4% опрошенного бизнеса. Не последнее место занимает курс гривны по отношению к доллару, витать на производстве и цены на мировых рынках.
Ситуация с инфляцией
В последнем квартале 2022 года бизнес ожидал инфляции 23,3%, в III квартале – 25,2%, во II квартале – 21,7%, в I квартале – 8,7%.
- По сравнению с предыдущим кварталом больше предпринимателей стало ожидать инфляции до 20% (на 9,1 поденных пункта – до 46,8%).
- Существенно уменьшилась доля ожидающих инфляцию свыше 30% (на 12,1 процентных пунктов – до 16,2%).
Ожидание бизнеса по инфляции / Инфографика НБУ