Об этом отметил Нацбанк в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал текущего года.

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Почему цены будут расти

Существенным фактором роста потребительских цен, по мнению предпринимателей, остаются военные действия. Такой вариант избрали 88,4% опрошенного бизнеса. Не последнее место занимает курс гривны по отношению к доллару, витать на производстве и цены на мировых рынках.

Ситуация с инфляцией

В последнем квартале 2022 года бизнес ожидал инфляции 23,3%, в III квартале – 25,2%, во II квартале – 21,7%, в I квартале – 8,7%.

  • По сравнению с предыдущим кварталом больше предпринимателей стало ожидать инфляции до 20% (на 9,1 поденных пункта – до 46,8%).
  • Существенно уменьшилась доля ожидающих инфляцию свыше 30% (на 12,1 процентных пунктов – до 16,2%).

Ожидание бизнеса по инфляции / Инфографика НБУ