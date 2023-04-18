Об этом отметил Нацбанк в отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" за I квартал текущего года.

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Почему цены будут расти

Существенным фактором роста потребительских цен, по мнению предпринимателей, остаются военные действия. Такой вариант избрали 88,4% опрошенного бизнеса. Не последнее место занимает курс гривны по отношению к доллару, витать на производстве и цены на мировых рынках.

Ситуация с инфляцией