Буде серйозна криза: чому вже скоро книги в Україні подорожчають на 30%

Українські видавці дедалі стриманіше оцінюють ситуацію на ринку: попри нещодавній підйом, продажі друкованих книжок почали просідати. Тож вони прогнозують, що вже цьогоріч вартість книжок може піднятися до 700+ гривень.

Як і чому подорожчають книги в Україні?

Книжковий бізнес фіксує падіння продажів, пише NV.

Директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов каже, що тривожні сигнали з’явилися ще торік. Продажі почали падати, і це нетипово: восени зазвичай попит росте, а пік припадає на грудень.

За його словами, змінилася навіть ситуація з друкарнями: якщо раніше видавцям доводилося бронювати друк за кілька місяців наперед, то зараз вільних потужностей більше, ніж замовлень. Трохи підтримала ринок державна програма:

У грудні більш-менш ситуацію врятувала "Зимова тисяча", приблизно 4 % населення скористалися цими грішми для придбання книжок, але тільки-но їх дозволили витрачати на продукти, продажі книжок за цю держпідтримку зупинилися,

– каже Круглов.

Круглов також попереджає, що намічається серйозна криза, яку можна буде побачити вже у другому кварталі 2026 року:

Ситуацію ускладнює зростання витрат: друкарні працюють на генераторах, дорожчає папір, бракує працівників. Усе це веде до подорожчання книжок і скорочення накладів.

Тому ціни на книги можуть підскочити ще на 20 – 30%.

Якщо кілька років тому "комфортна" ціна художньої книжки була близько 200 гривень, згодом – 300 – 400 гривень, то зараз новинки можуть коштувати вже понад 700 гривень.

У Vivat також говорять про зміну поведінки покупців. Керівниця видавництва Юлія Орлова пояснює, що люди стали обережніше витрачати гроші. У пріоритеті – тільки найнеобхідніше. І це проблема не лише книжкового ринку.

Крім того, частина українців, які поїхали за кордон, поступово вивчили інші мови і пішли з національного ринку, вважає Олександр Красовицький, засновник і гендиректор "Фоліо". На його думку, у 2026 році скорочення продажів може сягнути 15 % у грошах і чверті – у примірниках.

Як бізнес змінить ціни після запровадження ПДВ?

Як пояснив для 24 Каналу економіст Олег Гетман, ймовірність того, що новий податковий законопроєкт запрацює з 2027 року є доволі низькою. Він прогнозує, що це буде або з 2028 року, або ж в рік, коли Україна приєднається до ЄС.

Крім того, на думку Гетмана, підприємці неохоче переходитимуть у випадку ухвалення законопроєкту на ПДВ, зокрема він говорить, що це може зробити лише від 20% до 30% ФОПів. А всі решта швидше за все скористаються схемою дроблення ФОП, відкривши його на когось із членів сім'ї.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Відповідно очікувати, що після зміни оподаткування ціни на всі товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ. Водночас їхня частка в загальному товарообігу є порівняно невеликою, а тому загальний вплив на ціну буде обмеженим.

Втім аналітик Юрій Щедрін у розмові з 24 Каналом висловив протилежну думку щодо ПДВ для ФОПів, про яке йдеться зараз. Як пояснює Щедрін, торкнуться зміни не лише підприємців, але й звичайних українців, які будуть змушені у випадку ухвалення законопроєкту дорожче платити за товари чи послуги.

Юрій Щедрін Аналітик ГО "Центр розвитку міст" Запровадження ПДВ для ФОПів найбільше вдарить про тих, хто працює саме у сфері послуг та торгівлі. За попередніми розрахунками, це зачепить близько 250 тисяч ФОПів.

Крім того, вплив на ціни в Україні матиме ще й оподаткування цифрових платформ та посилок з-за кордону, які складають в сумі до 150 євро.