Бізнес в Росії готується рекордно підняти ціни: у чому причина
- Російські компанії планують підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік через скасування пільг та підвищення ПДВ.
- Ставка ПДВ в Росії зросте з 20% до 22%, знижуючи обсяг доходів, після якого бізнес має сплачувати ПДВ, що призведе до підвищення цін на 10 – 25%.
Для російських компаній зовсім скоро настануть скрутні часи через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ціни на продукти, одяг, авто та послуги виростуть найбільше.
Як зростуть ціни в Росії?
Російські компанії налаштовуються на значне підвищення цін. Про це повідомив Центробанк за підсумками листопадового моніторингу понад 10 тисяч підприємств, пише 24 Канал.
У середньому у наступні три місяці підприємства збираються підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік порівняно з 4,2% у жовтні та 2,9% у вересні.
- Максимальне підвищення цін планують компанії роздрібної торгівлі – у цій галузі цінові очікування перевищили 10%: 11,8% після 9,4% у жовтні. У ній максимальний розрив між тими, хто збирається та не збирається підвищувати ціни – 43,6 пункту.
- На другому місці торгівля автомобілями – 38,7 пункту.
- Також різко збільшилося очікуване зростання цін на послуги: 7,9% у перерахунку на рік після 4,4% у жовтні.
Чому ціни підвищать?
З наступного року ставка ПДВ зросте з 20% до 22%, а також буде скасовано багато пільг. Зокрема, втричі – з 60 до 20 мільйонів рублів буде знижено обсяг доходів бізнесу, після якого треба сплачувати ПДВ (Мінфін планував знизити його до 10 мільйонів). Таким компаніям доведеться підняти ціни на 10 – 25%.
Підприємствам нічого не залишається, крім як підвищувати ціни. Зростання витрат зараз трохи сповільнилося, але залишається дуже високим. При цьому попит продовжує швидко падати, як і загальні оцінки ситуації, випливає із відповідей підприємств.
Попри це, індикатор бізнес-клімату (ІБК), який Центробанк розраховує за результатами моніторингу, зростає другий місяць поспіль – насамперед за рахунок очікувань, що покращуються, в тому числі за попитом.
Які проблеми має бізнес в Росії?
Близько 6,7 тисячі російських транспортних компаній перебувають у процесі ліквідації або на межі банкрутства через зростання собівартості та зниження рентабельності.
У 2025 році компанії Росії стикаються з проблемами неплатежів, падінням попиту та браком оборотних коштів. Більшість підприємств вживають заходів оптимізації, зменшуючи адміністративні витрати, скорочуючи інвестиційні програми та відкладаючи плани розширення.
Російська влада планує значне підвищення державних мит для бізнесу та введення нових, зокрема, мито за реєстрацію повітряних суден збільшать в 10 разів. Очікується, що ці податкові зміни принесуть бюджету 1,4 трильйона рублів наступного року.