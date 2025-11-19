Бізнес в Росії готується рекордно підняти ціни: у чому причина

Для російських компаній зовсім скоро настануть скрутні часи через скасування пільг та підвищення ПДВ. Ціни на продукти, одяг, авто та послуги виростуть найбільше.

Як зростуть ціни в Росії?

Російські компанії налаштовуються на значне підвищення цін. Про це повідомив Центробанк за підсумками листопадового моніторингу понад 10 тисяч підприємств, пише 24 Канал.

У середньому у наступні три місяці підприємства збираються підвищити ціни на 6,3% у перерахунку на рік порівняно з 4,2% у жовтні та 2,9% у вересні.

Максимальне підвищення цін планують компанії роздрібної торгівлі – у цій галузі цінові очікування перевищили 10%: 11,8% після 9,4% у жовтні. У ній максимальний розрив між тими, хто збирається та не збирається підвищувати ціни – 43,6 пункту.

На другому місці торгівля автомобілями – 38,7 пункту.

Також різко збільшилося очікуване зростання цін на послуги: 7,9% у перерахунку на рік після 4,4% у жовтні.

Чому ціни підвищать?

З наступного року ставка ПДВ зросте з 20% до 22%, а також буде скасовано багато пільг. Зокрема, втричі – з 60 до 20 мільйонів рублів буде знижено обсяг доходів бізнесу, після якого треба сплачувати ПДВ (Мінфін планував знизити його до 10 мільйонів). Таким компаніям доведеться підняти ціни на 10 – 25%.

Підприємствам нічого не залишається, крім як підвищувати ціни. Зростання витрат зараз трохи сповільнилося, але залишається дуже високим. При цьому попит продовжує швидко падати, як і загальні оцінки ситуації, випливає із відповідей підприємств.

Попри це, індикатор бізнес-клімату (ІБК), який Центробанк розраховує за результатами моніторингу, зростає другий місяць поспіль – насамперед за рахунок очікувань, що покращуються, в тому числі за попитом.

Які проблеми має бізнес в Росії?