Бизнес в России готовится рекордно поднять цены: в чем причина
- Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС.
- Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
Для российских компаний совсем скоро настанут трудные времена из-за отмены льгот и повышения НДС. Цены на продукты, одежду, авто и услуги вырастут больше всего.
Как вырастут цены в России?
Российские компании настраиваются на значительное повышение цен. Об этом сообщил Центробанк по итогам ноябрьского мониторинга более 10 тысяч предприятий, пишет 24 Канал.
В среднем в следующие три месяца предприятия собираются повысить цены на 6,3% в пересчете на год по сравнению с 4,2% в октябре и 2,9% в сентябре.
- Максимальное повышение цен планируют компании розничной торговли – в этой области ценовые ожидания превысили 10%: 11,8% после 9,4% в октябре. В ней максимальный разрыв между теми, кто собирается и не собирается повышать цены – 43,6 пункта.
- На втором месте торговля автомобилями – 38,7 пункта.
- Также резко увеличилось ожидаемый рост цен на услуги: 7,9% в пересчете на год после 4,4% в октябре.
Почему цены повысят?
Со следующего года ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а также будет отменено много льгот. В частности, втрое – с 60 до 20 миллионов рублей будет снижен объем доходов бизнеса, после которого надо платить НДС (Минфин планировал снизить его до 10 миллионов). Таким компаниям придется поднять цены на 10 – 25%.
Предприятиям ничего не остается, кроме как повышать цены. Рост затрат сейчас немного замедлился, но остается очень высоким. При этом спрос продолжает быстро падать, как и общие оценки ситуации, следует из ответов предприятий.
Несмотря на это, индикатор бизнес-климата (ИБК), который Центробанк рассчитывает по результатам мониторинга, растет второй месяц подряд – прежде всего за счет ожиданий, что улучшаются, в том числе по спросу.
Какие проблемы имеет бизнес в России?
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.
В 2025 году компании России сталкиваются с проблемами неплатежей, падением спроса и нехваткой оборотных средств. Большинство предприятий принимают меры оптимизации, уменьшая административные расходы, сокращая инвестиционные программы и откладывая планы расширения.
Российские власти планируют значительное повышение государственных пошлин для бизнеса и введение новых, в частности, пошлину за регистрацию воздушных судов увеличат в 10 раз. Ожидается, что эти налоговые изменения принесут бюджету 1,4 триллиона рублей в следующем году.