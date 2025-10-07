У Києві сильно зростає ціна на такси під час повітряних тривог. Очевидно, що це обурює містян.

Що відбувається з цінами на таксі під час тривог?

Однак причина цього явища проста, пише 24 Канал з посиланням на економіста Олега Пендзина.

Річ у тім, що зупиняється рух усього наземного метро. Тому попит на поїздки зростає. Відповідно, що й кількість доступного транспорту зменшується.

Олег Пендзин пояснив, що громадський транспорт під час тривог продовжує курсувати та не підвищує ціни. Так держава забезпечує перевезення звичайним комунальним транспортом.

Таксі – це розкіш. Користуйтеся альтернативним транспортом,

– сказав Пендзин.

Він також додав: будь-які спроби законодавчо обмежити тарифи на таксі під час тривог не завершаться успіхом. Ба більше, подібні ситуації можуть спричинити судові позови.

Уявіть ситуацію, що держава вводить обмеження, а таксисти кажуть: ми ризикуємо, чому маємо їхати за звичайними тарифами? Ну, за ризик треба доплачувати. Ви ж не зможете примусити людину надавати послуги. Це добровільна справа, він не зобов'язаний надавати послуги,

– зазначив експерт.

Інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов надав таке пояснення: популярні сервіси на кшталт Bolt, Uber чи Uklon – це райдшерингові платформи (тобто сервіси спільних поїздок). Вони не мають фіксованих тарифів, а автоматично визначають вартість поїздки. Вона залежить від попиту й пропозиції.

Такі сервіси розраховують тариф, виходячи з кількості доступних авто, кількості людей, які хочуть їхати, і часу в дорозі. Ця формула комерційна таємниця, і жоден сервіс її не розкриє, щоб ми могли подивитися,

– заявив Беспалов.

Експерт вважає, що вона статична і враховує додаткові чинники:

погоду; якісь події чи свята; стан авто тощо.

Зверніть увагу! Тобто змінних і коефіцієнтів у цій формулі має бути багато.

За словами Дмитра Беспалова, фундаментальна проблема Києва – це перевантаження транспортної системи. Тобто коли транспортна система працює на межі чи поза пропускною здатністю, то будь-яка надзвичайна ситуація її паралізує.

Згідно зі слів експерта, розв'язувати проблему можна лише через розвиток громадського транспорту.

Із цим можна боротися розвитком альтернативних приватному авто видів транспорту. Наприклад, якщо б у Києва була розвинена позиція громадського транспорту, при чому між правим і лівим берегом в тому числі, щоб метро не зупинялося, це могло б сильно вплинути на тарифи,

– пояснив Дмитро Беспалов.

Він додав: наразі комунальний наземний транспорт (крім метро) не зупиняється під час повітряної тривоги. І тарифи могли б бути набагато більшими, якби він зупинявся.

Зокрема, аби тарифи залишалися стабільними навіть під час тривог, мають бути незмінними три чинники:

попит; кількість автомобілів; рівень заторів.

Важливо! Але це можливо лише тоді, коли є альтернатива у вигляді розвиненої мережі громадського транспорту.

Що ще відомо про таксі в Україні?

Компанія Uklon вивчає можливість запуску безпілотних таксі в Україні. Таку заяву зробив CEO Uklon Сергій Гришков.

А для початку в Україні потрібно буде:

протестувати AV-систему; зрозуміти розмір інвестицій та капітальних вкладень в інфраструктуру міст, дорожню розмітку, законодавче регулювання.

Зауважте! Ба більше, коректна робота безпілотних авто можлива лише за умови відповідної якості доріг і чіткої розмітки.

