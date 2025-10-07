Зріст цін на таксі під час повітряної тривоги: чому так відбувається і що робити українцям
- Під час повітряних тривог в Києві ціни на таксі зростають через збільшення попиту та зменшення доступного транспорту, а таксі на кшталт Bolt, Uklon та Uber не мають фіксованих тарифів.
- Експерти вважають, що розв'язання проблеми можливе через розвиток громадського транспорту, що не припиняє роботу під час тривог.
У Києві сильно зростає ціна на такси під час повітряних тривог. Очевидно, що це обурює містян.
Що відбувається з цінами на таксі під час тривог?
Однак причина цього явища проста, пише 24 Канал з посиланням на економіста Олега Пендзина.
Річ у тім, що зупиняється рух усього наземного метро. Тому попит на поїздки зростає. Відповідно, що й кількість доступного транспорту зменшується.
Олег Пендзин пояснив, що громадський транспорт під час тривог продовжує курсувати та не підвищує ціни. Так держава забезпечує перевезення звичайним комунальним транспортом.
Таксі – це розкіш. Користуйтеся альтернативним транспортом,
– сказав Пендзин.
Він також додав: будь-які спроби законодавчо обмежити тарифи на таксі під час тривог не завершаться успіхом. Ба більше, подібні ситуації можуть спричинити судові позови.
Уявіть ситуацію, що держава вводить обмеження, а таксисти кажуть: ми ризикуємо, чому маємо їхати за звичайними тарифами? Ну, за ризик треба доплачувати. Ви ж не зможете примусити людину надавати послуги. Це добровільна справа, він не зобов'язаний надавати послуги,
– зазначив експерт.
Інженер і транспортний експерт Дмитро Беспалов надав таке пояснення: популярні сервіси на кшталт Bolt, Uber чи Uklon – це райдшерингові платформи (тобто сервіси спільних поїздок). Вони не мають фіксованих тарифів, а автоматично визначають вартість поїздки. Вона залежить від попиту й пропозиції.
Такі сервіси розраховують тариф, виходячи з кількості доступних авто, кількості людей, які хочуть їхати, і часу в дорозі. Ця формула комерційна таємниця, і жоден сервіс її не розкриє, щоб ми могли подивитися,
– заявив Беспалов.
Експерт вважає, що вона статична і враховує додаткові чинники:
- погоду;
- якісь події чи свята;
- стан авто тощо.
Зверніть увагу! Тобто змінних і коефіцієнтів у цій формулі має бути багато.
За словами Дмитра Беспалова, фундаментальна проблема Києва – це перевантаження транспортної системи. Тобто коли транспортна система працює на межі чи поза пропускною здатністю, то будь-яка надзвичайна ситуація її паралізує.
Згідно зі слів експерта, розв'язувати проблему можна лише через розвиток громадського транспорту.
Із цим можна боротися розвитком альтернативних приватному авто видів транспорту. Наприклад, якщо б у Києва була розвинена позиція громадського транспорту, при чому між правим і лівим берегом в тому числі, щоб метро не зупинялося, це могло б сильно вплинути на тарифи,
– пояснив Дмитро Беспалов.
Він додав: наразі комунальний наземний транспорт (крім метро) не зупиняється під час повітряної тривоги. І тарифи могли б бути набагато більшими, якби він зупинявся.
Зокрема, аби тарифи залишалися стабільними навіть під час тривог, мають бути незмінними три чинники:
- попит;
- кількість автомобілів;
- рівень заторів.
Важливо! Але це можливо лише тоді, коли є альтернатива у вигляді розвиненої мережі громадського транспорту.
Що ще відомо про таксі в Україні?
Компанія Uklon вивчає можливість запуску безпілотних таксі в Україні. Таку заяву зробив CEO Uklon Сергій Гришков.
А для початку в Україні потрібно буде:
- протестувати AV-систему;
- зрозуміти розмір інвестицій та капітальних вкладень в інфраструктуру міст, дорожню розмітку, законодавче регулювання.
Зауважте! Ба більше, коректна робота безпілотних авто можлива лише за умови відповідної якості доріг і чіткої розмітки.
Uklon підвищив тарифи у Буковелі. Вони зросли на 46 %.
Лише з березня до серпня 2025 року вартість поїздки за кілометр зросла майже удвічі. Однією з причин підвищення цін є економічні умови.