Марк Цукерберг тепер друга найбагатша людина у світі – що цьому посприяло

Другою найбагатшою людиною у світі став Марк Цукерберг завдяки зростанню акцій Meta. Статки мільярдера зросли на 78 мільярдів доларів.

Якими статками володіє Цукерберг

Генеральний директор Meta обігнав Джеффа Безоса та Бернара Арно, зайнявши другу позицію в рейтингу мільярдерів Bloomberg Billionaire Index, повідомляє CNN.

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З початку 2024 року статки Марка Цукерберга зросли на 78,1 мільярда доларів, а за останні 12 місяців — на 82,6 мільярда доларів.

Основне зростання його багатства відбулося завдяки значному підвищенню вартості акцій Meta, які досягли рекордної позначки в 595 доларів.

Нагадаємо! Компанія Meta володіє такими популярними платформами, як Facebook, Instagram, Threads, а також месенджером WhatsApp.

Виступаючи 25 вересня на заході Meta Connect 2024, Марк Цукерберг заявив, що Meta AI має потенціал стати найпопулярнішим помічником у світі.

У нас майже 500 мільйонів активних користувачів щомісяця, і ми ще навіть не запустилися в деяких великих країнах,

– зазначив Цукерберг, маючи на увазі країни Європейського Союзу.

До речі! Цукерберг не єдиний технологічний магнат, чиї статки суттєво зросли цього року. Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг і співзасновник Oracle Ларрі Еллісон у 2024 році збільшили свої статки на 63,5 мільярда доларів і 55,9 мільярда доларів відповідно.