"Сніжна Панда" б'є на сполох: з полиць магазинів може зникнути туалетний папір

Український бренд "Сніжна Панда" попередив покупців про тимчасові проблеми з наявністю частини продукції. Деякі звичні товари найближчим часом можуть бути відсутні у магазинах або продаватися в обмеженій кількості.

Чому товарів "Сніжної Панди" може поменшати

"Сніжна Панда" зараз працює над відновленням повного асортименту, однак після нещодавніх ударів по мережах партнерів на це потрібен додатковий час, повідомили в компанії.

Це відомий в Україні виробник туалетного паперу, серветок, паперових рушників тощо. У "Сніжній Панді" зазначили, що попри щоденну роботу над відновленням запасів повернути всю продукцію на полиці одночасно не вдасться. Тому покупцям варто враховувати, що частина звичних товарів бренду може тимчасово бути недоступною.

Проблема стосується не лише безпосередньо продукції бренду: асортимент багатьох інших українських виробників також може бути обмеженим у звичних місцях продажу. Причина полягає в наслідках нещодавніх ракетних ударів.

У "Сніжній Панді" серед постраждалих партнерських мереж назвали ROZETKA, "Епіцентр К", "Сільпо", "Фора" та NOVUS. Водночас у компанії наголошують: йдеться саме про тимчасові труднощі. Обмежена наявність продукції не означає, що товари зняли з виробництва чи припинили продавати.

Які українські компанії також постраждали через обстріли

До слова, через атаки суттєвих втрат зазнали також "Епіцентр", "Сільпо", Novus, "Нова пошта" та MTI Group. Збитки бізнесу оцінюють у сотні мільйонів доларів, а компанії вигадують обхідні шляхи, аби не втратити кошти й клієнтів.

До прикладу, знищення розподільчого центру Rozetka у Броварах уже позначилося не лише на роботі компанії, а й на її працівниках – їх вирішили скоротити. Компанія намагається перевести якомога більше людей на інші робочі місця. Частині працівників уже запропонували альтернативні вакансії на інших складах.

Після втрати розподільчого центру компанія також планує швидше змінити формат роботи. Йдеться про зменшення частки власних продажів та активніший розвиток маркетплейсу.