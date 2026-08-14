Почему ассортимент "Снежной Панды" может сократиться

"Снежная Панда" сейчас работает над восстановлением полного ассортимента, однако после недавних ударов по сетям партнеров на это потребуется дополнительное время, сообщили в компании.

Это известный в Украине производитель туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец и т. д. В "Снежной Панде" отметили, что, несмотря на ежедневную работу по восстановлению запасов, вернуть всю продукцию на полки одновременно не удастся. Поэтому покупателям стоит учитывать, что часть привычных товаров бренда может временно быть недоступной.

Проблема касается не только непосредственно продукции бренда: ассортимент многих других украинских производителей также может быть ограничен в привычных местах продажи. Причина заключается в последствиях недавних ракетных ударов.

В "Снежной Панде" среди пострадавших партнерских сетей назвали ROZETKA, "Эпицентр К", "Сильпо", "Фора" и NOVUS. В то же время в компании подчеркивают: речь идет именно о временных трудностях. Ограниченное наличие продукции не означает, что товары сняли с производства или перестали продавать.

Какие украинские компании также пострадали из-за обстрелов

К слову, из-за атак существенные потери понесли также "Эпицентр", "Сильпо", Novus, "Новая почта" и MTI Group. Убытки бизнеса оцениваются в сотни миллионов долларов, а компании ищут обходные пути, чтобы не потерять средства и клиентов.

Например, уничтожение распределительного центра Rozetka в Броварах уже сказалось не только на работе компании, но и на ее сотрудниках – их решили сократить. Компания пытается перевести как можно больше людей на другие рабочие места. Части сотрудников уже предложили альтернативные вакансии на других складах.

После потери распределительного центра компания также планирует быстрее изменить формат работы. Речь идет об уменьшении доли собственных продаж и более активном развитии маркетплейса.