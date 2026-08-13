Не только массовые сокращения: что изменится в Rozetka

Склад Rozetka в Броварах подвергся атаке со стороны России, он был одним из ключевых объектов компании. На нем работали более 1 000 сотрудников, рассказала соучредительница Rozetka Ирина Чечеткина.

После уничтожения объекта компания пытается перевести как можно больше людей на другие рабочие места. Части сотрудников уже предложили альтернативные вакансии на других складах.

К сожалению, мы вынуждены оптимизировать штат, и лично для меня это больно. Сокращения затронут некоторые отделы [...] Предложить всем альтернативные рабочие места в данной ситуации не получится. Обстоятельства оказались сильнее,

– говорит Чечоткина.

После потери распределительного центра компания также планирует быстрее изменить формат работы. Речь идет об уменьшении доли собственных продаж и более активном развитии маркетплейса.

Это означает, что Rozetka постепенно будет делать больший акцент на модели, при которой товары на платформе продают сторонние продавцы, а не только сама компания.

Центр в Броварах стоил 70 миллионов долларов

Уничтоженный объект открыли в 2017 году. Масштабы центра были значительными: он мог обрабатывать более 100 тысяч заказов в день. По словам совладельцев Rozetka, после российского удара объект не подлежит восстановлению.

Потеря такого центра стала серьезным ударом по логистике компании, а теперь ее последствия непосредственно отразились и на сотрудниках.

Несмотря на масштаб потерь, Rozetka пока не рассчитывает на государственную помощь для восстановления.

За 21 год работы мы ни разу ничего не получали и ничего не просили от государства. Диалог нужен как никогда. А пока рассчитываем на себя,

– сообщила Ирина Чечоткина.

К слову, из-за атак существенные потери понесли также "Эпицентр", "Сильпо", Novus, "Новая почта" и MTI Group. Убытки бизнеса оцениваются в сотни миллионов долларов, а компании ищут обходные пути, чтобы не потерять средства и клиентов.

Например, "Новая почта" перестраивает логистику после атак России, чтобы обеспечить стабильную доставку посылок в условиях военных рисков. Компания переходит на децентрализованную модель сортировки и создает резервные системы обработки отправлений.

Это означает, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации на одном из объектов компания сможет перенаправлять потоки посылок и продолжать их обработку через другие логистические мощности.