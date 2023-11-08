Підтримують Ізраїль: у Туреччині заборонять Coca-Cola й Nestle
Джерело:Reuters
На території парламенту Туреччини заборонили продавати продукцію компаній Coca-Cola й Nestle. На прийняття такого рішення вплинула громадськість.
Що трапилось
У вівторок, 7 листопада, парламент Туреччини заборонив продаж у ресторанах продукцію компаній, які ймовірно підтримують Ізраїль на тлі конфлікту в Газі. При цьому, напої Coca-Cola і розчинна кава Nestle були єдиними брендами, вилученими з меню.
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Продукція компаній, які підтримують Ізраїль, не буде продаватися в ресторанах, кафетеріях і чайних в кампусі парламенту,
– заявили у Великих національних зборах Туреччини.
Спікер Нуман Куртулмус прийняв це рішення з метою підтримки загальної думки про бойкот продукції компаній, які відкрито заявляють про свою підтримку військових дій Ізраїлю та вбивства невинних людей в секторі Газа. При цьому, напої Coca-Cola і розчинна кава Nestle були єдиними брендами, вилученими з меню.
Важливо! На офіційному рівні назви компаній Coca-Cola та Nestle не згадувались. Компанії також утримались наразі від коментарів.
Останніми днями турецькі активісти закликають до бойкоту ізраїльських товарів, а також західних компаній, які, на їхню думку, підтримують Ізраїль.
Конфлікт Ізраїлю та Гази: що відомо
- Вранці 7 жовтня Ізраїль масово обстріляли ракетами із Сектору Гази. Водночас, відбулося проникнення палестинських бойовиків з організації ХАМАС на територію країни.
- Ізраїльські збройні сили – ЦАХАЛ – оперативно відреагували на вторгнення бойовиків ХАМАС й почали контртерористичну операцію.
- Наразі, Ізраїль ввів війська у сектор Гази та захопив військоий табір ХАМАС.
- Ескалація конфлікту призвела до масових жертв та поранень серед цивільного населення.