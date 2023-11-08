Что случилось

Во вторник, 7 ноября, парламент Турции запретил продажу в ресторанах продукцию компаний, предположительно поддерживающих Израиль на фоне конфликта в Газе. При этом напитки Coca-Cola и растворимый кофе Nestle были единственными брендами, изъятыми из меню.

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Продукция компаний, поддерживающих Израиль, не будет продаваться в ресторанах, кафетериях и чайных в кампусе парламента.

– заявили в Великом национальном собрании Турции.

Спикер Нуман Куртулмус принял это решение с целью поддержания общего мнения о бойкоте продукции компаний, открыто заявляющих о своей поддержке военных действий Израиля и убийства невинных людей в секторе Газа. При этом напитки Coca-Cola и растворимый кофе Nestle были единственными брендами, изъятыми из меню.

Важно! На официальном уровне названия компаний Coca-Cola и Nestle не упоминались. Компании также воздержались от комментариев.

В последние дни турецкие активисты призывают к бойкоту израильских товаров, а также западным компаниям, которые, по их мнению, поддерживают Израиль.

Конфликт Израиля и Газы: что известно