Що трапилось

У вівторок, 7 листопада, парламент Туреччини заборонив продаж у ресторанах продукцію компаній, які ймовірно підтримують Ізраїль на тлі конфлікту в Газі. При цьому, напої Coca-Cola і розчинна кава Nestle були єдиними брендами, вилученими з меню.

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Продукція компаній, які підтримують Ізраїль, не буде продаватися в ресторанах, кафетеріях і чайних в кампусі парламенту,

– заявили у Великих національних зборах Туреччини.

Спікер Нуман Куртулмус прийняв це рішення з метою підтримки загальної думки про бойкот продукції компаній, які відкрито заявляють про свою підтримку військових дій Ізраїлю та вбивства невинних людей в секторі Газа. При цьому, напої Coca-Cola і розчинна кава Nestle були єдиними брендами, вилученими з меню.

Важливо! На офіційному рівні назви компаній Coca-Cola та Nestle не згадувались. Компанії також утримались наразі від коментарів.

Останніми днями турецькі активісти закликають до бойкоту ізраїльських товарів, а також західних компаній, які, на їхню думку, підтримують Ізраїль.

Конфлікт Ізраїлю та Гази: що відомо