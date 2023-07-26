Twitter після зміни назви знижує ціни для рекламодавців, але є нюанс

Компанія X, яку викупив мільярдер та бізнесмен Ілон Маск, вкотре змінює правила гри для тих, хто користується соціальною мережею. Проте найбільше нове рішення буде стосуватися розміщення реклами.

Видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі посилається на листи, які компанія розіслала цього тижня. Йдеться про рішення Х (у минулому Twitter) пропонує нові формати для реклами у США та Великій Британії.

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Нова "ініціатива " Twitter

Компанія Ілона Маска представила деяким рекламодавцям знижки на розміщення реклами у форматі відео на платформі. Ця пропозиція йде у супроводі із переліком тем у вкладці "Дослідіть". Завдяки цьому компанії та бренди зможуть претендувати на цілодобове розміщення в списку актуальних тем.

На початку червня 2023 року стало відомо, що доходи соціальної мережі від реклами впали більше, ніж на 50%

Компанія X також повідомила у листах про можливість отримати знижку на 50%, оформивши будь-яке бронювання такої реклами до 31 липня. Цю пропозицію пояснюють прагнення допомогти "рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти в Twitter, такі, як чемпіонат світу з футболу серед жінок".

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З іншої сторони соціальна мережа додала, що уже з 7 серпня акаунти брендів можуть втратити "золото галочку". З врахуванням отриманих даних можна стверджувати, що цей план реалізують, якщо ці компанії не будуть витрачати достатньо на рекламу у соціальній мережі. Йдеться про такі суми:

Бренд втратить верифікацію, якщо не витратять від 1 000 доларів на рекламу за попередні 30 днів або 6 000 доларів – за 180 днів.

Нагадаємо, що верифікація необхідна для відомих брендів та компаній, оскільки таким чином вони мінімізують використання їхніх найменувань шахраями.