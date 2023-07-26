Повернення великого бізнесу та фінансова стабільність – найбільш необхідні фактори для української економіки просто зараз. Успіхи ЗСУ та активність українського суспільства спонукає багато корпорацій повертатися на наш ринок попри те, що війна ще триває.

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Як IFC наважився повернутися у Київ

Як розповів віцепрезидент IFC у Європі та Латинській Америці Альфонсо Гарсія Мора, рішення про повернення до столиці України прийняли не одразу. Втім, у компанії розуміли важливість цього кроку, тому вирішили підставити нашій країні плече у такий потрібний момент.

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IFC не припиняв роботу над українськими проєктами, але фізична присутність у країні, де триває війна – це зовсім інше сприйняття ситуації.

Хочемо дати сигнал, що ми тут, з вами, що наша команда працює з українцями пліч-о-пліч. IFC планує забезпечити роботою більше працівників офісу у Києві, тому що відновлення України матиме вирішальне значення не лише для українців, але й для решти світу,

– заявив Альфонсо Гарсія Мора.

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IFC від початку повномасштабного вторгнення профінансував безліч проєктів приватних компаній на 400 мільйонів доларів. Здебільшого йшлося про фінансову сферу, агробізнес та ІТ.

У планах IFC – фінансувати малий та середній бізнес України, а також компанії технологічного сектору.