Возврат крупного бизнеса и финансовая стабильность – наиболее необходимые факторы для украинской экономики прямо сейчас. Успехи ВСУ и активность украинского общества побуждают многие корпорации возвращаться на наш рынок, несмотря на то, что война еще продолжается.

Не пропустите Путь к успеху: каким был стартовый капитал известных корпораций

Как IFC решился вернуться в Киев

Как рассказал вице-президент IFC в Европе и Латинской Америке Альфонсо Гарсия Мора, решение о возвращении в столицу Украины приняли не сразу. Впрочем, в компании понимали важность этого шага, поэтому решили подставить нашей стране плечо в такой подходящий момент.

К теме! Большой бизнес возвращается – ZARA, Pull&Bear, Bershka и другие бренды могут возобновить работу в ТРЦ.

IFC не прекращал работу над украинскими проектами, но физическое присутствие в стране, где идет война – это совсем другое восприятие ситуации.

Хотим дать сигнал, что мы здесь, с вами, что наша команда работает с украинцами бок о бок. IFC планирует обеспечить работой больше работников офиса в Киеве, потому что восстановление Украины будет иметь решающее значение не только для украинцев, но и для остального мира.

– заявил Альфонсо Гарсия Мора.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

IFC с самого начала полномасштабного вторжения профинансировал множество проектов частных компаний на 400 миллионов долларов. В основном речь шла о финансовой сфере, агробизнесе и ИТ.

В планах IFC финансировать малый и средний бизнес Украины, а также компании технологического сектора.