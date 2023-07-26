С началом полномасштабного вторжения компания Inditex прекратила работу своих брендов в украинских ТРЦ. Война продолжается, но компания уже не видит большой угрозы

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Возврат известных брендов в Украину

Как рассказал глава Украинского совета торговых центров Максим Гаврюшин, сообщество делает много шагов, чтобы вернуть международный бизнес в Украину. Inditex – одно из приоритетных направлений, ведь компания владеет многими брендами, которые стали любимыми для украинцев.

В частности, речь идет о:

  • ZARA;
  • Pull&Bear;
  • Massimo Dutti;
  • Bershka;
  • Stradivarius;
  • Oysho;
  • Uterqüe.

Команда из Украины пытается сделать все, чтобы убедить Inditex вернуться на наш рынок уже осенью, ведь это будет иметь большое социальное, политическое и экономическое значение. В частности, это станет сигналом для других, что даже во время войны в Украине можно безопасно работать.

Если Inditex не возобновит работу своих магазинов в ближайшее время, то следующее окно возможностей будет весной 2024 года.

Ранее сообщалось, что Glovo удалось не только восстановить довоенные показатели, но и ставить новые рекорды и запускать новые бизнесы.