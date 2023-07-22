Доставка еды набирает все большую популярность, ведь пользователям нравится экономить время и не тратить усилия на приготовление обеда или ужина. Благодаря этому бизнесу Glovo удалось значительно улучшить свои показатели.

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Рост Glovo во время войны

Как рассказала генеральный директор Glovo в Украине Марина Павлюк, компании удалось выйти на довоенные показатели еще в марте 2023 года. После этого цифры выросли еще на 10%.

А "Новая почта" активно продолжает европейскую экспанию. Совсем скоро ее отделения заработают в новых странах.

Кроме основного бизнеса, Glovo работает над развитием других бизнес-сегментов. В частности, хорошо обстоят дела у дарксторов Glovo Express – супемаркетов, работающих только на доставку. После открытия магазина в Виннице их стало 12. В каждом представлено около 3000 товаров, это вдвое больше, чем до войны.

Также компания уже работает примерно с сотней поставщиков. До полномасштабного вторжения было всего 20. Хорошее сотрудничество удалось начать с украинскими крафтовыми производителями мороженого, пива и снеков.

Правила игры в современном бизнес-мире быстро меняются. Сегодня как никогда важно заботиться о балансе работы и отдыха, чтобы иметь силы и вдохновение покорять новые бизнес-вершины. И Škoda Karoq легко поможет с этим. С понедельника по пятницу будь на связи даже в пути посредством беспроводного подключения телефона. А в выходные смело трогайся с семьей на открытие новых мест, благодаря Off-Road режиму. И это далеко не все…

В открытии одного даркстора требуется 100 тысяч евро, облачной кухни с оборудованием – 200 тысяч. Но компания не собирается останавливаться и активно инвестирует в украинский рынок, потому что верит в его большие перспективы.