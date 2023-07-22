Доставка їжі набирає все більшої популярності, адже користувачам подобається економити час та не витрачати зусилля на приготування обіду чи вечері. Завдяки цьому бізнесу Glovo вдалося значно покращити свої показники.

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Зростання Glovo у час війни

Як розповіла генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк, компанії вдалося вийти на довоєнні показники ще у березні 2023 року. Після цього цифри зросли ще на 10%.

А "Нова пошта" активно продовжує європейську експанію. Зовсім скоро її відділення запрацюють у нових країнах.

Окрім основного бізнесу, Glovo працює над розвитком інших бізнес-сегментів. Зокрема, добре справи йдуть у дарксторів Glovo Express – супемаркетів, які працюють лише на доставку. Після відкриття магазину у Вінниці їх стало 12. У кожному представлено близько 3000 товарів це вдвічі більше, ніж до війни.

Також компанія вже працює приблизно із сотнею постачальників. До повномасштабного вторгнення їх було лише 20. Добру співпрацю вдалося розпочати з українськими крафтовими виробниками морозива, пива та снеків.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорюватинові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Відкриття одного даркстору потребує 100 тисяч євро, хмарної кухні із обладнанням – 200 тисяч. Але компанія не збирається зупинятися та активно інвестує в український ринок, адже вірить у його великі перспективи.