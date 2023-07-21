Відділення у країнах-сусідах – це далеко не фінальна мета роботи "Нової пошти" на глобальному ринку. Компанія активно працює над тим, щоб працювати ледь не у кожній країні ЄС.
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Де за кордоном з'являться відділення "Нової пошти"
До кінця 2023 року Польща має намір підкорити ще декілька країн. Наразі йдеться виключно про європейський ринок.
У третьому кварталі "Нова пошта" має запрацювати у Латвії, Естонії, Словаччині та Угорщині. Формат запуску та модель відкриття ще розробляють.
Також у найближчих планах "Нової пошти" – розширення на Австрію, Францію, Італію та Іспанію. Очікують, що це вдасться зробити вже до кінця поточного року, але визначених дат наразі ще немає.