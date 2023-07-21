Отделения в странах-соседах – далеко не финальная цель работы "Новой почты" на глобальном рынке. Компания активно работает над тем, чтобы работать чуть ли не в каждой стране ЕС.

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Где за границей появятся отделения "Новой почты"

До конца 2023 года Польша намерена покорить еще несколько стран. Речь идет исключительно о европейском рынке.

В третьем квартале "Новая почта" должна заработать в Латвии, Эстонии, Словакии и Венгрии. Формат запуска и модель открытия еще не разрабатываются.

К теме: "Новая почта" начала активную международную экспансию. Компания уже запустила свои отделения в Польше, Литве, Германии, Чехии и Румынии. Соучредитель компании Владимир Поперешнюк заявлял, что есть цель запустить Nova Post по всей Европе и доставку внутри Европы.

Также в ближайших планах "Новой почты" – расширение на Австрию, Францию, Италию и Испанию. Ожидается, что это удастся сделать уже до конца текущего года, но определенных дат пока нет.