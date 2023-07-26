З початком повномасштабного вторгнення компанія Inditex припинила роботу своїх брендів в українських ТРЦ. Війна ще триває, але компанія вже не бачить великої загрози.

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Повернення відомих брендів в Україну

Як розповів голова Української ради торгових центрів Максим Гаврюшин, спільнота робить багато кроків, аби повернути міжнародний бізнес в Україну. Inditex – один із пріоритетних напрямків, адже компанія володіє багатьма брендами, які стали улюбленими для українців.

Зокрема, йдеться про:

ZARA;

Pull&Bear;

Massimo Dutti;

Bershka;

Stradivarius;

Oysho;

Uterqüe.

Раніше українські ТРЦ запустили флешмоб #ZARAповертайся. Його розпочав ТРЦ Nikolsky у Харкові, згодом до акції долучилися Respublika Park і Riviera Mall (Київ), Forum Lviv і King Cross Leopolis (Львів).

Команда з України намагається зробити усе, щоб переконати Inditex повернутися на наш ринок вже восени, адже це матиме велике соціальне, політичне та економічне значення. Зокрема, це стане сигналом для інших про те, що навіть під час війни в Україні можна безпечно працювати.

Якщо Inditex не відновить роботу своїх магазинів найближчим часом, то наступне вікно можливостей буде аж навесні 2024 року.

Раніше повідомлялося, що Glovo вдалося не лише відновити довоєнні показники, а й ставити нові рекорди та запускати нові бізнеси.