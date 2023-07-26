Видання The Wall Street Journal у своєму матеріалі посилається на листи, які компанія розіслала цього тижня. Йдеться про рішення Х (у минулому Twitter) пропонує нові формати для реклами у США та Великій Британії.
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Нова "ініціатива" Twitter
Компанія Ілона Маска представила деяким рекламодавцям знижки на розміщення реклами у форматі відео на платформі. Ця пропозиція йде у супроводі із переліком тем у вкладці "Дослідіть". Завдяки цьому компанії та бренди зможуть претендувати на цілодобове розміщення в списку актуальних тем.
Компанія X також повідомила у листах про можливість отримати знижку на 50%, оформивши будь-яке бронювання такої реклами до 31 липня. Цю пропозицію пояснюють прагнення допомогти "рекламодавцям розширити охоплення в критичні моменти в Twitter, такі, як чемпіонат світу з футболу серед жінок".
З іншої сторони соціальна мережа додала, що уже з 7 серпня акаунти брендів можуть втратити "золото галочку". З врахуванням отриманих даних можна стверджувати, що цей план реалізують, якщо ці компанії не будуть витрачати достатньо на рекламу у соціальній мережі. Йдеться про такі суми:
- Бренд втратить верифікацію, якщо не витратять від 1 000 доларів на рекламу за попередні 30 днів або 6 000 доларів – за 180 днів.
Нагадаємо, що верифікація необхідна для відомих брендів та компаній, оскільки таким чином вони мінімізують використання їхніх найменувань шахраями.