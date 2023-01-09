У Twitter планують скоротити ще частину персоналу, – Bloomberg

Twitter продовжать скорочувати працівників, після купівлі компанії Ілоном Маском. Цього разу скорочення торкнеться співробітників, які контролюють модерацію контенту.

Нова хвиля скорочень у Twitter

Скорочення вже відбулись у п'ятницю в підрозділі, пов'язаному з відстеженням розпалювання ненависті та переслідувань, розповіли співрозмовники знайомі з ситуацією. Це стосувалось працівників в офісах компанії в Дубліні та Сінгапурі.

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Серед звільнених у п'ятницю були:

Нур Азхар Бін Айоб, керівник відділу цілісності сайту Twitter в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який був відносно недавно прийнятий на роботу;

Аналуїса Домінгес, старший директор Twitter з питань політики доходів".

Також були скорочені співробітники команд, які займалися політикою соціальної мережі щодо дезінформації та державних ЗМІ на платформі.

Голова відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін підтвердила, що кілька членів команд були скорочені, але заперечила, що вони стосувались кількох підрозділів, згаданих Bloomberg.

Було б доцільніше об'єднати команди під одним керівником (замість двох), наприклад,

– прокоментувала ситуацію зі звільненнями Елла Ірвін.

Хвиля звільнень у Twitter після приходу Маска

Маск купив Twitter за 44 мільярди доларів в жовтні, після чого у компанії розпочались одна за одною хвиля звільнень.

Компанію вже покинуло близько 5 тисяч співробітників з 7,5 тисяч працівників.

Зауважимо, що новий очільник компанії встановив жорстке робоче середовище для тих, хто залишився. Наприклад, Маск розсилав e-mail працівникам, де пропонував працювати понаднормово, або звільнитись.

Нещодавно The New York Times повідомляв, що через звільнення прибиральників в офісах компанії тепер чути сморід, а на підлозі можна побачити залишки їжі.