Комітет Ради схвалив підвищення акцизу: сигарети стануть дорожчими

Комітет Верховної Ради з питань фінансів схвалив урядовий проєкт змін до Податкового кодексу України. Відтак, передбачає перегляд ставок акцизного податку на тютюнові вироби.

Як підвищуватиметься акцизний податок на сигарети

Як стало відомо, проєктом передбачається поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС.

Читайте також: "Український кешбек": коли планують запустити програму

Крім того, встановлюватимуть ставки акцизного податку в євро замість гривні, щоб уникнути впливу інфляції на їх зростання. Таким чином у 2025 році він зросте на 23%, а у 2026-2028 роках буде зростати на 5% щороку.

Згідно з даними Держстату, протягом 2023 року ціни на сигарети преміумкласу в Україні зросли на 16,4% і досягли 96,2 гривні за пачку. Загальний рівень інфляції становив 5,1%. На початку 2024 року сигарети подорожчали ще на 72%, досягнувши 103,1 гривні.

Проте, згідно з даними авторів, впровадження законопроєкту призведе до зростання бюджетних доходів завдяки додатковим надходженням від акцизного податку на тютюнові вироби:

у 2025 році – близько 612 мільйонів гривень;

у 2026 році – 5 мільярдів гривень;

у 2027 році – 9,4 мільярда гривень;

у 2028 році – 13,9 мільярда гривень.

Чим пояснюють підвищення

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту, загальний акцизний податок на сигарети в країнах-членах ЄС повинен становити щонайменше 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет і не може бути меншим за 90 євро за 1 000 сигарет незалежно від їхньої ціни продажу.

Станом на 2024 рік, мінімальне податкове зобов'язання на сигарети в Україні складає 2 516,54 гривні (близько 60 євро) за 1000 штук.