Як підвищуватиметься акцизний податок на сигарети
Як стало відомо, проєктом передбачається поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС.
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Крім того, встановлюватимуть ставки акцизного податку в євро замість гривні, щоб уникнути впливу інфляції на їх зростання. Таким чином у 2025 році він зросте на 23%, а у 2026-2028 роках буде зростати на 5% щороку.
Проте, згідно з даними авторів, впровадження законопроєкту призведе до зростання бюджетних доходів завдяки додатковим надходженням від акцизного податку на тютюнові вироби:
- у 2025 році – близько 612 мільйонів гривень;
- у 2026 році – 5 мільярдів гривень;
- у 2027 році – 9,4 мільярда гривень;
- у 2028 році – 13,9 мільярда гривень.
Чим пояснюють підвищення
Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту, загальний акцизний податок на сигарети в країнах-членах ЄС повинен становити щонайменше 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет і не може бути меншим за 90 євро за 1 000 сигарет незалежно від їхньої ціни продажу.