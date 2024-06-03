Як підвищуватиметься акцизний податок на сигарети

Як стало відомо, проєктом передбачається поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС.

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Крім того, встановлюватимуть ставки акцизного податку в євро замість гривні, щоб уникнути впливу інфляції на їх зростання. Таким чином у 2025 році він зросте на 23%, а у 2026-2028 роках буде зростати на 5% щороку.

Цікаво! Згідно з даними Держстату, протягом 2023 року ціни на сигарети преміумкласу в Україні зросли на 16,4% і досягли 96,2 гривні за пачку. Загальний рівень інфляції становив 5,1%. На початку 2024 року сигарети подорожчали ще на 72%, досягнувши 103,1 гривні.

Проте, згідно з даними авторів, впровадження законопроєкту призведе до зростання бюджетних доходів завдяки додатковим надходженням від акцизного податку на тютюнові вироби:

у 2025 році – близько 612 мільйонів гривень;

у 2026 році – 5 мільярдів гривень;

у 2027 році – 9,4 мільярда гривень;

у 2028 році – 13,9 мільярда гривень.

Чим пояснюють підвищення

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту, загальний акцизний податок на сигарети в країнах-членах ЄС повинен становити щонайменше 60% від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет і не може бути меншим за 90 євро за 1 000 сигарет незалежно від їхньої ціни продажу.

Для порівняння! Станом на 2024 рік, мінімальне податкове зобов'язання на сигарети в Україні складає 2 516,54 гривні (близько 60 євро) за 1000 штук.