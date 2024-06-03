Как будет повышаться акцизный налог на сигареты

Как стало известно, проектом предусматривается постепенное повышение специфических ставок акцизного налога с сигарет до достижения минимального уровня, установленного в ЕС.

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Кроме того, будут устанавливать ставки акцизного налога в евро вместо гривны, чтобы избежать влияния инфляции на их рост. Таким образом в 2025 году он вырастет на 23%, а в 2026-2028 годах будет расти на 5% ежегодно.

Интересно! Согласно данным Госстата, в течение 2023 года цены на сигареты премиум-класса в Украине выросли на 16,4% и достигли 96,2 гривны за пачку. Общий уровень инфляции составил 5,1%. В начале 2024 года сигареты подорожали еще на 72%, достигнув 103,1 гривны.

Однако согласно данным авторов, внедрение законопроекта приведет к росту бюджетных доходов благодаря дополнительным поступлениям от акцизного налога на табачные изделия:

в 2025 году – около 612 миллионов гривен;

в 2026 году – 5 миллиардов гривен;

в 2027 году – 9,4 миллиарда гривен;

в 2028 году – 13,9 миллиарда гривен.

Чем объясняют повышение

Как указано в пояснительной записке к проекту, общий акцизный налог на сигареты в странах-членах ЕС должен составлять не менее 60% от средневзвешенной розничной цены продажи сигарет и не может быть меньше 90 евро за 1 000 сигарет независимо от их цены продажи.

Для сравнения! По состоянию на 2024 год, минимальное налоговое обязательство на сигареты в Украине составляет 2 516,54 гривны (около 60 евро) за 1000 штук.