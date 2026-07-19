Під час російської атаки на Київ ракета влучила у склад GoodWine
Унаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч проти 19 липня було пошкоджено склад компанії GoodWine. Це вже друге влучання у складські потужності від початку повномасштабної війни.
Про це повідомляє GoodWine.
Що відомо про наслідки удару на клад компанії?
Мережа GoodWine повідомила, що під час масованої російської атаки на Київ у ніч проти 19 липня одна з ракет влучила у склад компанії.
"Київ знову прокинувся від вибухів. Наші найглибші співчуття – кожному, кого торкнулася ця атака. Сьогодні вночі російські ракети влучили й у склад Goodwine. Це вже вдруге,
– написали у компанії.
Внаслідок атаки вдалося уникнути загибелі людей. Водночас є постраждалі серед працівників складського оператора. Їхню точну кількість та стан компанія не уточнила.
На момент атаки у приміщенні зберігалася лише частина залишків продукції. Зараз докладають максимальних зусиль, аби зберегти стабільну роботу та уникнути затримок із виконанням замовлень.
Зараз ми робимо все можливе, щоб не допустити перебоїв у роботі чи затримок, одночасно підтримуючи поставки партнерам, які втратили більшість своїх запасів,
– зазначили у компанії.
Це вже другий удар по складських потужностях Goodwine. Нинішнє влучання стало вже другим по їхньому складу від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Також у Goodwine подякували Силам оборони України, рятувальникам, працівникам компанії та партнерам за допомогу, підтримку і стійкість.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших атак на Київ із застосуванням балістичних ракет. У столиці зафіксували влучання та падіння уламків у кількох районах міста, виникли масштабні пожежі, були пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, підприємства, складські комплекси та об'єкти цивільної інфраструктури.
За даними правоохоронців, унаслідок атаки загинула 89-річна жінка, ще щонайменше 17 людей отримали поранення. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки російського удару, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільної інфраструктури України.