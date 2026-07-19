Об этом сообщает GoodWine.

Что известно о последствиях удара для склада компании?

Сеть GoodWine сообщила, что во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 19 июля одна из ракет попала в склад компании.

"Киев снова проснулся от взрывов. Наши глубочайшие соболезнования – всем, кого коснулась эта атака. Сегодня ночью российские ракеты попали и в склад GoodWine. Это уже второй раз,

– написали в компании.

В результате атаки удалось избежать гибели людей. В то же время среди сотрудников складского оператора есть пострадавшие. Их точное количество и состояние компания не уточнила.

На момент атаки в помещении хранилась лишь часть остатков продукции. Сейчас прилагаются максимальные усилия, чтобы сохранить стабильную работу и избежать задержек с выполнением заказов.

Сейчас мы делаем все возможное, чтобы не допустить перебоев в работе или задержек, одновременно поддерживая поставки партнерам, которые потеряли большую часть своих запасов,

– отметили в компании.

Это уже второй удар по складским мощностям Goodwine. Нынешний удар стал уже вторым по их складу с начала полномасштабного вторжения России.

Также в Goodwine поблагодарили Силы обороны Украины, спасателей, сотрудников компании и партнеров за помощь, поддержку и стойкость.

Напомним, в ночь на 19 июля Россия совершила одну из самых масштабных атак на Киев с применением баллистических ракет. В столице зафиксировали попадания и падение обломков в нескольких районах города, возникли масштабные пожары, были повреждены жилые дома, административные здания, предприятия, складские комплексы и объекты гражданской инфраструктуры.

По данным правоохранительных органов, в результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще как минимум 17 человек получили ранения. Спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия российского удара, а правоохранительные органы документируют очередное военное преступление России против гражданской инфраструктуры Украины.