Broadcom купує VMware: мільярдна угода в техногалузі
Джерело:Reuters
Виробник чіпів Broadcom купує лідера хмарних обчислень VMware за чималеньку суму. Про домовленість щодо купівлі було відомо ще з 2022 року.
Мільярдна угода
Broadcom, відомий виробник чіпів, отримав всі необхідні дозволи для закриття угоди з купівлі VMware за 69 мільярдів доларів. Зокрема, компанія вже отримала й погодження Китаю.
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Річ у тім, що деякі інвестори компанії виражали стурбованість щодо можливості, що регулюючий орган Китаю відмовиться від угоди через зростання напруги у відносинах між Китаєм і США. Ця напруга загострилася внаслідок жорсткого контролю, який адміністрація Байдена встановила над експортом високопродуктивних чипів до Китаю.
Що відомо про VMware
VMware — це одна з провідних та ключових компаній у сфері хмарних обчислень. Великі корпорації використовують послуги цієї компанії для керування як приватними, так і загальнодоступними хмарними мережами, а також центрами обробки даних.Цікаво! На тлі інформації про угоду, акції Broadcom впали більш ніж на 1%, а VMware — майже на 5%.
Чим займається Broadcom
- У 2018 році компанія Broadcom намагалася придбати активи виробника мікросхем Qualcomm, але угода була заблокована тодішнім президентом США, Дональдом Трампом.
- Також у 2018 році Broadcom успішно придбала виробника корпоративного програмного забезпечення CA Technologies.
- На наступний рік, у 2019, компанія придбала Symantec Corp, яка спеціалізується на наданні корпоративної безпеки.