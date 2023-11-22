Broadcom купує VMware: мільярдна угода в техногалузі

Виробник чіпів Broadcom купує лідера хмарних обчислень VMware за чималеньку суму. Про домовленість щодо купівлі було відомо ще з 2022 року.

Мільярдна угода

Broadcom, відомий виробник чіпів, отримав всі необхідні дозволи для закриття угоди з купівлі VMware за 69 мільярдів доларів. Зокрема, компанія вже отримала й погодження Китаю.

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Річ у тім, що деякі інвестори компанії виражали стурбованість щодо можливості, що регулюючий орган Китаю відмовиться від угоди через зростання напруги у відносинах між Китаєм і США. Ця напруга загострилася внаслідок жорсткого контролю, який адміністрація Байдена встановила над експортом високопродуктивних чипів до Китаю.

Що відомо про VMware

VMware — це одна з провідних та ключових компаній у сфері хмарних обчислень. Великі корпорації використовують послуги цієї компанії для керування як приватними, так і загальнодоступними хмарними мережами, а також центрами обробки даних.

Чим займається Broadcom

У 2018 році компанія Broadcom намагалася придбати активи виробника мікросхем Qualcomm, але угода була заблокована тодішнім президентом США, Дональдом Трампом.

Також у 2018 році Broadcom успішно придбала виробника корпоративного програмного забезпечення CA Technologies.

На наступний рік, у 2019, компанія придбала Symantec Corp, яка спеціалізується на наданні корпоративної безпеки.

Що таке Broadcom Broadcom — американська компанія, що є проєктувальником, виробником і глобальним постачальником широкого спектра напівпровідникових та інфраструктурних програмних продуктів. Її дохід зв 2022 рік склав 33,2 мільярда доларів.

На тлі інформації про угоду, акції Broadcom впали більш ніж на 1%, а VMware — майже на 5%.