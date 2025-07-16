"Кампанія дезінформації": як зірвалась найбільша угода поглинання в Японії

Канадський гігант роздрібної торгівлі Alimentation Couche-Tard, який володіє мережею Circle K, офіційно припини угоду щодо придбання японської Seven & I Holdings– власника найбільшої у світі мережі мінімаркетів 7-Eleven.

Яка сума зірваної угоди?

Перемовини тривали майже рік, і якби угоду вдалось укласти, вона могла б стати найбільшим іноземним поглинанням в історії Японії. Сума угоди – 7,77 трильйонів єн (понад 46 мільярдів доларів), передає 24 Канал з посиланням на заяву компанії.

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Чому зупинили перемовини?

У Couche-Tard звинуватили японську сторону у навмисному затягуванні процесу та відсутності "конструктивної взаємодії". У відкритому листі до ради директорів Seven & I канадці заявили, що переговори супроводжувались "кампанією дезінформації", яка завдала шкоди самій японській компанії та її акціонерам.

У Seven & I на це відповіли, наголосивши, що вони "не здивовані" рішенням Couche-Tard, та вважають заяви з боку канадців "викривленням фактів".

Цікаво. За даними Dealogic, що ця угода стала найбільшою з нереалізованих M&A-угод у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Початково Couche-Tard мала намір викупити міжнародний бізнес Seven & I та 40% активів у Японії.

Що пропонує Seven & I?

Seven & I запропонувала інший варіант – обмін міжнародного бізнесу на частку в Couche-Tard, цей сценарій менш вигідний для акціонерів. Couche-Tard також зазначила, що не планувала ворожого поглинання, що додатково обмежило її можливості.

Довідково. Seven & I управляє понад 85 000 магазинів у 20 країнах, плануючи досягти позначки у 100 000 магазинів у 30 країнах до 2030 року. У 2021-му компанія купила американську мережу Speedway.

Своєю чергою, Couche-Tard володіє близько 17 000 торгових точок у 30 країнах, включно з США, Канадою, Європою та Азією.