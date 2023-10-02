Угорський банк виключили із переліку спонсорів війни проти України: пояснення від НАЗК

НАЗК ухвалило рішення про зміну статусу одного із найпотужніших банків Угорщини. Йдеться про OTP Bank. Більше про це – читайте далі у тексті.

Нагадаємо, що 29 вересня у відомстві повідомили про призупинення статусу угорського OTP Bank у переліку міжнародних спонсорів війни. Цей кредитор входить до 50 найбільших банків у Росії.

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Угорський банк виключили із переліку спонсорів війни

Станом на понеділок, 2 вересня, у НАЗК повідомили про виключення банку зі списку міжнародних спонсорів війни проти України. Це стало можливим після кількох днів переговорів, до яких залучили Європейську службу зовнішніх справ.

У результаті OTP Bank взяв на себе низку зобов'язань щодо своїх подальших кроків на російському ринку. У НАЗК очікують, що угорський кредитор виконає домовленості, які узгодили сторони, без зволікань.

НАЗК внесло OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни на початку травня 2023 року. Додамо, що цей кредитор є лідер угорського банківського ринку з ринковою часткою на рівні майже, повідомляє офіційний сайт OTP Bank.

Для того, щоб вийти із переліку міжнародних спонсорів війни потрібно виконати кілька умов. Йдеться про такі кроки: