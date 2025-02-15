Скільки податків сплатив Uklon державі

Український райдхелінг-сервіс Uklon у 2024 році сплатив 680 мільйонів гривень податків, що майже втричі більше, ніж у 2023 році. До цієї суми увійшли податок на прибуток, ПДВ, ЄСВ, "податок на Google" та військовий збір.

Сума податку зросла втричі

Про це повідомила пресслужба компанії 24 Каналу. Окрім податкових відрахувань, компанія активно фінансує Збройні сили України, волонтерські ініціативи та гуманітарні проєкти.

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Uklon сплатив рекордну суму податку / Інфгорафіка пресслужби компанії

Uklon підтримує ЗСУ та благодійні ініціативи

Загальний обсяг фінансової підтримки у 2024 році перевищив 105 мільйонів гривень. У пресслужбі також повідомили, що Uklon допомагає Силам оборони, закуповуючи FPV-дрони, а також бере участь у масштабних мега-зборах та підтримує діяльність волонтерських фондів.

Окрім цього, компанія забезпечує допомогу мобілізованим працівникам та реалізує гуманітарні ініціативи.

Наразі Uklon спільно з Фондом Сергія Притули запустив збір "Підсвіти ворога", спрямований на закупівлю відстежувально-навідних комплексів для боротьби з повітряними атаками дронів-камікадзе "Шахед".

Мета збору – 30 мільйонів гривень.

Uklon уже перерахував 3 мільйони гривень на цей проєкт.

Кампанія триватиме до кінця квітня.

Довідково. Uklon є одним із найбільших українських сервісів з виклику авто для перевезень та доставки товарів. Представлений у 27 містах України.

Зауважимо, що раніше стало відомо, що мобільний оператор Київстар отримав дозвіл від Антимонопольного комітету на купівлю Uklon. Це може суттєво вплинути на ринок таксі та перевезень в Україні.