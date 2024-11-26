У російського мільярдера заберуть кілька заводів: які активи забрав суд

Україна продовжує конфіскацію активів російських олігархів. Цього разу справа дійшла до Мирона Горіловського та його посіпак.

Яке рішення виніс суд

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вирішила залишити в силі рішення першої інстанції про те, щоб стягнути активи групи компаній "Поліпластик" у дохід держави, інформує 24 Канал з посиланням на Мін'юст.

Читайте також Майно росіянина на 4 мільярди переоформили попри санкції: його мали стягнути в актив держави

Горіловський та його бізнес-партнери Валентин Буяновський та Андрєй Мєньшов намагалися оскаржити конфіскацію, однак домогтися свого в них не вийшло.

Чим відомий Горіловський

Горіловський – співвласник групи компаній "Поліпластик", які належала частка у великій кількості українських підприємств. Він є резидентом Великої Британії, Україна запровадила проти нього санкції у 2023 році.

Мирон Горіловський та його син причетні до постачання обладнання у Крим після окупації. Та навіть після цього його бізнес не тільки продовжував працювати в Україні, а й заробляв на тендерах комунальних підприємств.

Росіянин також входить до федерального "Агентства стратегічних ініціатив". Його наглядову раду очолює Путін.