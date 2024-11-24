Актив росіянина мав належати державі

Підсанкційному росіянину Ігорю Наумцю належала група "Юнігран". Це один з найбільших українських виробників граніту та тротуарної плитки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Trap Aggressor.

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Загальна вартість активу складає понад 4 мільярди гривень. У 2023 році РНБО запровадила санкції проти Наумця та інших власників компанії. Актив мали конфіскувати на користь держави, а санкції забороняли вчиняти будь-які дії щодо передачі майна.

Порушення санкцій та новий власник

Попри усі заборони актив переоформили на нового власника. Цікаво, що суддя Печерського районного суду Сергій Вовк скасував арешт майна, попри те, що санкції ніхто не припиняв.

Як тільки арешт було знято, почався процес переоформлення майна на підприємця Сергія Шапрана. З підсанкційним Наумцем він підписав меморандум про поділ бізнесу "50 на 50". Активи "Юнігран" перед передачею новому власнику пройшли через транзит кількох компаній. Розслідувачі зазначають, що подібні схеми переоформлення майна діяли за часів Януковича.