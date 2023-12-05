Україна конфіскує 50 великих підприємств, які належали росіянам: які бізнеси у списку

5 грудня 2023, 16:52
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Джерело:

телеграм Ярослава Железняка

Україна продовжує позбавляти росіян активів в Україні. Загарбникам належало чимало бізнесів по всій території нашої держави.

Конфіскація активів росіян

Український уряд повинен розглянути питання щодо примусової конфіскації підприємств, які належать росіянам або резидентам країни-агресора. Наразі йдеться про 50 об'єктів, які повинні перейти у власність держави. 

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За словами народного депутата Ярослава Железняка, з переліку чомусь вилучили ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Брокард-Україна". Натомість у список потрапили "Індустріальну спілку Донбасу", ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Загальний перелік підприємств, які підлягають конфіскації, виглядає наступним чином: 

  1. "Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк);
  2. "Краматорський цементний завод – Пушка" (Краматорськ);
  3. Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);
  4. "Українські енергетичні машини" (Харків);
  5. "Луганськтепловоз";
  6. "Галичфарм" (Сєвєродонецьк);
  7. "Житомир – Лада" (Житомир);
  8. "Зелений мис" (Сімферополь);
  9. "Полтава – Лада" (Полтава);
  10. Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків);
  11. "Внешінком" (Київ);
  12. Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ);
  13. Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта);
  14. "Морський регістр судноплавства" (Севастополь);
  15. 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);
  16. Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта);
  17. "Ялтинський університет менеджменту";
  18. Спеціалізований санаторій-профілакторій "Політ" (Судак);
  19. "Пансіонат "Зеніт" (Судак);
  20. Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);
  21. "471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту" (Севастополь);
  22. "Донтулазброя" (Донецьк);
  23. "Планета-Буд" (Київ);
  24. Севастопольський комплексний проєктний відділ 23 державного морського проєктного інституту;
  25. 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);
  26. "Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації" (Севастополь);
  27. Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ);
  28. "Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак);
  29. "Пансіонат Зоря" (Крим);
  30. "771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь);
  31. "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ);
  32. "Полтава-Капітал" (Полтава);
  33. "Харків-Капітал" (Харків);
  34. "Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ);
  35. "Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку";
  36. "Газпром збут Україна" (Київ);
  37. "Гупми" (Крим);
  38. "Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ);
  39. "Татнєфть-АЗС-Україна" (Полтава);
  40. "Газпром експорт" (Київ);
  41. "Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса);
  42. "Жефко Україна" (Київ);
  43. "Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ);
  44. "Алчевський металургійний комбінат";
  45. "Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське);
  46. "Алчевський коксохімічний завод";
  47. "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія";
  48. "Сегежа Оріана Україна" (Калуш);
  49. "Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш);
  50. "Росатом Східна Європа" (Київ).

Нагадаємо, раніше Україна конфіскувала усі активи зрадника Володимира Сальдо.

Автор: Ярослав Сиваківський