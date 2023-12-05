Україна конфіскує 50 великих підприємств, які належали росіянам: які бізнеси у списку

Україна продовжує позбавляти росіян активів в Україні. Загарбникам належало чимало бізнесів по всій території нашої держави.

Конфіскація активів росіян

Український уряд повинен розглянути питання щодо примусової конфіскації підприємств, які належать росіянам або резидентам країни-агресора. Наразі йдеться про 50 об'єктів, які повинні перейти у власність держави.

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За словами народного депутата Ярослава Железняка, з переліку чомусь вилучили ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Брокард-Україна". Натомість у список потрапили "Індустріальну спілку Донбасу", ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".

Загальний перелік підприємств, які підлягають конфіскації, виглядає наступним чином:

"Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк); "Краматорський цементний завод – Пушка" (Краматорськ); Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ); "Українські енергетичні машини" (Харків); "Луганськтепловоз"; "Галичфарм" (Сєвєродонецьк); "Житомир – Лада" (Житомир); "Зелений мис" (Сімферополь); "Полтава – Лада" (Полтава); Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків); "Внешінком" (Київ); Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ); Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта); "Морський регістр судноплавства" (Севастополь); 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь); Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта); "Ялтинський університет менеджменту"; Спеціалізований санаторій-профілакторій "Політ" (Судак); "Пансіонат "Зеніт" (Судак); Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта); "471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту" (Севастополь); "Донтулазброя" (Донецьк); "Планета-Буд" (Київ); Севастопольський комплексний проєктний відділ 23 державного морського проєктного інституту; 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь); "Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації" (Севастополь); Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ); "Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак); "Пансіонат Зоря" (Крим); "771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь); "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ); "Полтава-Капітал" (Полтава); "Харків-Капітал" (Харків); "Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ); "Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку"; "Газпром збут Україна" (Київ); "Гупми" (Крим); "Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ); "Татнєфть-АЗС-Україна" (Полтава); "Газпром експорт" (Київ); "Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса); "Жефко Україна" (Київ); "Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ); "Алчевський металургійний комбінат"; "Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське); "Алчевський коксохімічний завод"; "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія"; "Сегежа Оріана Україна" (Калуш); "Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш); "Росатом Східна Європа" (Київ).

Нагадаємо, раніше Україна конфіскувала усі активи зрадника Володимира Сальдо.