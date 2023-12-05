Конфіскація активів росіян
Український уряд повинен розглянути питання щодо примусової конфіскації підприємств, які належать росіянам або резидентам країни-агресора. Наразі йдеться про 50 об'єктів, які повинні перейти у власність держави.
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За словами народного депутата Ярослава Железняка, з переліку чомусь вилучили ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" та ТОВ "Брокард-Україна". Натомість у список потрапили "Індустріальну спілку Донбасу", ПАТ "Алчевський металургійний комбінат" та ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат".
Загальний перелік підприємств, які підлягають конфіскації, виглядає наступним чином:
- "Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк);
- "Краматорський цементний завод – Пушка" (Краматорськ);
- Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ);
- "Українські енергетичні машини" (Харків);
- "Луганськтепловоз";
- "Галичфарм" (Сєвєродонецьк);
- "Житомир – Лада" (Житомир);
- "Зелений мис" (Сімферополь);
- "Полтава – Лада" (Полтава);
- Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків);
- "Внешінком" (Київ);
- Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ);
- Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта);
- "Морський регістр судноплавства" (Севастополь);
- 13 судноремонтний завод Чорноморського флоту (Севастополь);
- Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта);
- "Ялтинський університет менеджменту";
- Спеціалізований санаторій-профілакторій "Політ" (Судак);
- "Пансіонат "Зеніт" (Судак);
- Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта);
- "471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного Чорноморського флоту" (Севастополь);
- "Донтулазброя" (Донецьк);
- "Планета-Буд" (Київ);
- Севастопольський комплексний проєктний відділ 23 державного морського проєктного інституту;
- 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь);
- "Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації" (Севастополь);
- Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ);
- "Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак);
- "Пансіонат Зоря" (Крим);
- "771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь);
- "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ);
- "Полтава-Капітал" (Полтава);
- "Харків-Капітал" (Харків);
- "Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ);
- "Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку";
- "Газпром збут Україна" (Київ);
- "Гупми" (Крим);
- "Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ);
- "Татнєфть-АЗС-Україна" (Полтава);
- "Газпром експорт" (Київ);
- "Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса);
- "Жефко Україна" (Київ);
- "Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ);
- "Алчевський металургійний комбінат";
- "Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське);
- "Алчевський коксохімічний завод";
- "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія";
- "Сегежа Оріана Україна" (Калуш);
- "Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш);
- "Росатом Східна Європа" (Київ).
Нагадаємо, раніше Україна конфіскувала усі активи зрадника Володимира Сальдо.