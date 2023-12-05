Конфискация активов россиян

Украинское правительство должно рассмотреть вопрос о принудительной конфискации предприятий, принадлежащих россиянам или резидентам страны-агрессора. Речь идет о 50 объектах, которые должны перейти в собственность государства.

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По словам народного депутата Ярослава Железняка, из перечня почему-то изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина". В список попали "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Общий перечень предприятий, подлежащих конфискации, выглядит следующим образом:

"Институт Южниигипрогаз" (Донецк); "Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск); Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев); "Украинские энергетические машины" (Харьков); "Лугансктепловоз"; "Галичфарм" (Северодонецк); "Житомир – Лада" (Житомир); "Зеленый мыс" (Симферополь); "Полтава – Лада" (Полтава); Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков); "Внешинком" (Киев); Международная ассоциация "Сварка" (Киев); Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта); "Морской регистр судоходства" (Севастополь); 13 судоремонтный завод Черноморского флота (Севастополь); Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта); "Ялтинский университет менеджмента"; Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак); "Пансионат "Зенит" (Судак); Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта); "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного Черноморского флота" (Севастополь); "Донтулаоружие" (Донецк); "Планета-Строй" (Киев); Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института; 1472 г. военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь); "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь); Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев); "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак); "Пансионат Заря" (Крым); "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь); "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев); "Полтава-Капитал" (Полтава); "Харьков-Капитал" (Харьков); "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев); "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке"; "Газпром сбыт Украины" (Киев); "Гупмы" (Крым); "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев); "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтава); "Газпром экспорт" (Киев); "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса); "Жефко Украина" (Киев); "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск); "Алчевский металлургический комбинат"; "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское); "Алчевский коксохимический завод"; "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания"; "Сегежа Ориана Украина" (Калуш); "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш); "Росатом Восточная Европа" (Киев).

Напомним, ранее Украина конфисковала все активы предателя Владимира Сальдо.