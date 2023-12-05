Конфискация активов россиян

Украинское правительство должно рассмотреть вопрос о принудительной конфискации предприятий, принадлежащих россиянам или резидентам страны-агрессора. Речь идет о 50 объектах, которые должны перейти в собственность государства.

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По словам народного депутата Ярослава Железняка, из перечня почему-то изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина". В список попали "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат".

Общий перечень предприятий, подлежащих конфискации, выглядит следующим образом:

  1. "Институт Южниигипрогаз" (Донецк);
  2. "Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск);
  3. Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);
  4. "Украинские энергетические машины" (Харьков);
  5. "Лугансктепловоз";
  6. "Галичфарм" (Северодонецк);
  7. "Житомир – Лада" (Житомир);
  8. "Зеленый мыс" (Симферополь);
  9. "Полтава – Лада" (Полтава);
  10. Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков);
  11. "Внешинком" (Киев);
  12. Международная ассоциация "Сварка" (Киев);
  13. Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);
  14. "Морской регистр судоходства" (Севастополь);
  15. 13 судоремонтный завод Черноморского флота (Севастополь);
  16. Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);
  17. "Ялтинский университет менеджмента";
  18. Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);
  19. "Пансионат "Зенит" (Судак);
  20. Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);
  21. "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного Черноморского флота" (Севастополь);
  22. "Донтулаоружие" (Донецк);
  23. "Планета-Строй" (Киев);
  24. Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института;
  25. 1472 г. военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);
  26. "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);
  27. Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);
  28. "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);
  29. "Пансионат Заря" (Крым);
  30. "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);
  31. "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);
  32. "Полтава-Капитал" (Полтава);
  33. "Харьков-Капитал" (Харьков);
  34. "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);
  35. "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке";
  36. "Газпром сбыт Украины" (Киев);
  37. "Гупмы" (Крым);
  38. "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);
  39. "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтава);
  40. "Газпром экспорт" (Киев);
  41. "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);
  42. "Жефко Украина" (Киев);
  43. "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);
  44. "Алчевский металлургический комбинат";
  45. "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);
  46. "Алчевский коксохимический завод";
  47. "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания";
  48. "Сегежа Ориана Украина" (Калуш);
  49. "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);
  50. "Росатом Восточная Европа" (Киев).

Напомним, ранее Украина конфисковала все активы предателя Владимира Сальдо.