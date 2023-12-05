Конфискация активов россиян
Украинское правительство должно рассмотреть вопрос о принудительной конфискации предприятий, принадлежащих россиянам или резидентам страны-агрессора. Речь идет о 50 объектах, которые должны перейти в собственность государства.
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По словам народного депутата Ярослава Железняка, из перечня почему-то изъяли ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" и ООО "Брокард-Украина". В список попали "Индустриальный союз Донбасса", ПАО "Алчевский металлургический комбинат" и ПАО "Днепровский металлургический комбинат".
Общий перечень предприятий, подлежащих конфискации, выглядит следующим образом:
- "Институт Южниигипрогаз" (Донецк);
- "Краматорский цементный завод – Пушка" (Краматорск);
- Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев);
- "Украинские энергетические машины" (Харьков);
- "Лугансктепловоз";
- "Галичфарм" (Северодонецк);
- "Житомир – Лада" (Житомир);
- "Зеленый мыс" (Симферополь);
- "Полтава – Лада" (Полтава);
- Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков);
- "Внешинком" (Киев);
- Международная ассоциация "Сварка" (Киев);
- Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта);
- "Морской регистр судоходства" (Севастополь);
- 13 судоремонтный завод Черноморского флота (Севастополь);
- Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта);
- "Ялтинский университет менеджмента";
- Специализированный санаторий-профилакторий "Полет" (Судак);
- "Пансионат "Зенит" (Судак);
- Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта);
- "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного Черноморского флота" (Севастополь);
- "Донтулаоружие" (Донецк);
- "Планета-Строй" (Киев);
- Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института;
- 1472 г. военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации (Севастополь);
- "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь);
- Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев);
- "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак);
- "Пансионат Заря" (Крым);
- "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь);
- "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев);
- "Полтава-Капитал" (Полтава);
- "Харьков-Капитал" (Харьков);
- "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев);
- "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке";
- "Газпром сбыт Украины" (Киев);
- "Гупмы" (Крым);
- "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев);
- "Татнефть-АЗС-Украина" (Полтава);
- "Газпром экспорт" (Киев);
- "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса);
- "Жефко Украина" (Киев);
- "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск);
- "Алчевский металлургический комбинат";
- "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское);
- "Алчевский коксохимический завод";
- "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания";
- "Сегежа Ориана Украина" (Калуш);
- "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш);
- "Росатом Восточная Европа" (Киев).
Напомним, ранее Украина конфисковала все активы предателя Владимира Сальдо.