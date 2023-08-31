Україна націоналізувала завод російського сенатора, який працював на росіян: де він розташований

Україна продовжує активно націоналізовувати майно російських олігархів, які перебувають під санкціями. Наступним на черзі став сенатор Сєргєй Калашнік.

Націоналізація актив підсанкційних росіян триває. Вищий антикорупційний суд виніс рішення щодо активів російського сенатора Сєргєя Калашніка, який володів одним із найбільший профільних підприємств у Європі.

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Важливий завод тепер належить Україні

ВАКС задовольнив клопотання Міністерства юстиції щодо націоналізації 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп". Підприємство розташоване у Сумській області.

Цей завод – один із найбільших у Європі, який спеціалізується на виробництві гільзи циліндрів для автомобільних, тепловозних і корабельних двигунів. Як повідомили у Службі безпеки України, до початку повномасштабного вторгнення підприємство активно працювало на російський військово-промисловий комплекс.

Зокрема, продукція заводу була вкрай необхідна росіянам для виробництва військових кораблів. Що стосується самого Калашника, то він голосував за "приєднання" до Росії так званих "ДНР" та "ЛНР".

Також в СБУ повідомили, що досудове розслідування щодо діяльності російського сенатора триває.