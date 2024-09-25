Заводи "Моршинської" і "Миргородської" можуть націоналізувати

В Міністерстві юстиції України просять про конфіскацію активів бізнесменів Михайла Фрідмана, Петра Авена, Андрія Косогова. Крім того, подана заява до ВАКС щодо застосування санкції до компанії "Rissa Investments Limited".

Які компанії приватизують

В Мін'юсті повідомлять про стягнення в дохід держави активи компаній, власниками яких є російські олігархи.

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Йдеться про такі компанії:

стягнення 82,1086% від загальної кількості акцій ПрАТ "Страхова компанія "Альфа Страхування",

стягнення 86,2264% частки статутного капіталу ТОВ "Альфа-Лізинг Україна", ТОВ "Паритет Фінанс", ТОВ "Сенс Діджитал", ТОВ "Універсальна лізингова компанія "АЛЬФА", якими володіють Фрідман, Авен та Косогов,

3,343445% від загальної кількості акцій ПрАТ "Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод "УКРПИВО". Ними володіє опосередковано компанія "Rissa Investments Limited".

Зауважте! Очікується, що буде стягнуто 100% капіталу від загальної кількості акцій ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ПП "ІВА", та ДП "НОВА.КОМ", що означає їхню повну націоналізацію.

До речі, в Міністерстві нагадали, що Михайло Фрідман, Петро Авен та Андрій Косогов є російськими бізнесменами. Вони є засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".