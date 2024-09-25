Позов проти компанії

У 2021 році Visa повідомила у своєму звіті, що отримала запит від антимонопольного департаменту Міністерства юстиції стосовно можливих порушень закону, який забороняє монополістичні дії та антиконкурентні угоди. Про це повідомляє Financial Times.

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Розслідування було зосереджене на діяльності Visa у сфері дебетових карток у США та її конкуренції з іншими платіжними системами.

У 2023 році федеральні прокурори запросили додаткові документи в рамках розслідування.

Цікаво! Visa заявила, що активно співпрацює з Міністерством юстиції та запевнила, що її діяльність у сфері дебетових карток у США відповідає всім вимогам законодавства.

Після закінчення торгів акції Visa знизилися майже на 2%.

До речі! Антимонопольні органи також звернули увагу на інших конкурентів Visa. Зокрема, у 2023 році Mastercard досягла угоди з Федеральною торговою комісією США щодо врегулювання звинувачень у примушуванні продавців використовувати її платіжну мережу для обробки дебетових операцій.